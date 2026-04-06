Krkobabić o izborima: „Proceniti situaciju u zemlji i okruženju pa doneti odluku u interesu građana“

Predsednik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS) Milan Krkobabić izjavio je posle današnjih konsultacija u Predsedništvu Srbije da je stav te stranke da se za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora mora prvo proceniti situacija u zemlji i okruženju i tek potom doneti odluka u interesu građana.

"Interes građana je prevashodan, a ne različitih političkih opcija. Odluka o izborima ne sme biti doneta naprečac, već u odnosu na to šta se dešava u državi, okruženju i svetu", rekao je Krkobabić novinarima posle sastanka predstavnika PUPS sa predsednikom Srbije Aleksandom Vučićem.

Po njegovim rečima, vreme će pokazati da li će ovo biti izborna ili predizborna godina.

"Situacija se menja iz dana u dan, iz sata u sat, a mi ćemo je pratiti (...) Nadam se da će odluka koja bude doneta o izborima, biti ona prava. Naša mreža od 130 opštinskih odbora je akciono osposobljena, spremni smo i ne zaziremo od izbornog nadmetanja", kazao je Krkobabić.

Ocenio je da političke partije ne smeju da budu politički neprijatelji, već politički takmaci sa konkretnim predlozima.

"Ako to prihvatimo i pružimo ruku, onda može o svemu da se razgovara. Dijalog ovakvog tipa je apsolutno nužan. Mislim da je to jedini demokratski izlaz iz nagomilanih problema. Cilj treba da bude vraćanje međusobnog poverenja građana Srbije, ne samo političkih aktera", naveo je Krkobabić.

Dodao je da po pitanju međunarodnog kursa Srbije, PUPS "ostaje na evropskom putu" koliko god taj put bio dug.

"PUPS i dalje stoji na evropskom putu iako smo na njemu svi pomalo umorni ali sam stava da ne valja menjati put kad kreneš negde. Nama su neophodni evropski standardi, hajde da ih primenjujemo na najbolji način u interesu naše zemlje a u EU ćemo ući onda kada se za to steknu uslovi i to ne zavisi mnogo od nas. Na nama je da te standarde i vrednosti prihvatimo", rekao je Krkobabić.

Posle delegacije PUPS, na konsultacije u Predsedništvu Srbije stigli su predstavnici Mi-glas iz naroda koje predvode poslanici Branko Pavlović i Mitar Kovač.

(Beta, 06.04.2026)