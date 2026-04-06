Napadi na Iran: 25 mrtvih, eskalacija sukoba na Bliskom istoku

Beta pre 3 sata

 U noćašnjim udarima širom Irana poginulo je najmanje 25 osoba, dok su u izraelskom gradu Haifi dve pronađene mrtve, a dve se vode kao nestale u ruševinama dan posle iranskog napada.

Američki predsednik Donald Tramp juče je pojačao pretnju o napadima na iransku kritičnu infrastrukturu ako vlada zemlje ne otvori ponovo Ormuski moreuz do njegovog roka u utorak uveče po vašingtonskom vremenu.

U udaru na Tehnološki univerzitet Šarif u Teheranu, izazvan je prekid dotoka gasa u delu iranskog glavnog grada, prenosi jutros Bi-Bi-Si (BBC).

Bi-Bi-Sijev persijski servis javlja da izgleda da su u napadu ođtećeni delovi univerziteta uključujući njegovu zgradu tehnološkog centra i univerzitetsku džamiju. Jtrošnji snimci pokazuju gust dim kako se diže iz raznih oblasti Teherana.

Gradonačelnik kvarta koji uključuje univerzitet rekao je da je gas privremeno prekinut zbog napada.

Na drugim mestima u Teheranu u vazdušnom udaru na stambenu zgradu poginulo je 13 osoba, prenosi BBC .

Kako navodi BBC više univerziteta u Iranu pogođeno je od početka rata, uključujući Teheranski univerzitet nauke i tehnologije i Univerzitet Šahid Behešti.

Izraelske spasilačke službe javile su jutros da je nekoliko lokacija pogođeno raketama lansiranim iz Irana ka više gradova u centru Izraela. U Petah Tikvi hitne službe pomogle su ženi u teškom stanju od povrede grudnog koša od šrapnela i evakuisale je u bolnicu Beilinson.

Vatrogasci u tom gradu gase zapaljena vozila i nastavljaju potragu za mogućim zarobljenim ljudima pod ruševinama.

U Tel Avivu lakše povređen muškarac od šrapnela evakuisan je u bolnicu Išilov.

Spasilačka služba Magen David Adom prikazala je snimke stambenih zgrada oštećenih u napadu.

Izraelska vojska jutros je upozorila javnost o još jednom baražu raketa iz Irana, u četvrtom takvom upozorenju danas. 

Izraelski Magen David Adom i vatrogasne i spasilačke službe javile su rano jutros da ima izveštaja da su iranske rakete pogodile nekoliko lokacija u severnom gradu Haifi.

Na jednom mestu lakše je povređeno četvoro ljudi, uključujući dvoje dece. 

Raketni napadi pogodili su stambene oblasti i fabriku u tom gradu. Fabrika je pogođena šrapnelom nastalim od presretanja rakete.

Agencija AP navodi da nije jasno da li su sve pogođene lokacija izazvane šrapnelom nastalim od presretanja ili u direktnim udarima.

Snimci pogođenih mesta pokazuju požare i unišene automobile u stambenoj četvrti.

Ovi raketni napadi usledili su dan pošto je u napadu iz Irana takođe pogođena stambena četvrt Haife kada je dvoje ljudi poginulo a drugi su povređeni. Dve osobe se i dalje vode kao nestale pod ruševinama posle jučerašnjeg udara.

Nastavljeni su i iranski napadi na zalivske zemlje. 

Iranski napad dronom danas oštetio je telekomunikacionu zgradu u Fudžairahu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, javila je državna novinska agencija Vam (WAM). Meta napada bila je zgrada državne telekomunikacione kompanije. Prema agenciji Vam niko nije povređen.

Prema izveštajima vlasti u glavnom gradu Ujedinjeniih Arapskih Emirata Abu Dabiju jedan  državljanin Gane je zadobio povrede od šrapnela kada je presretnuta iranska raketa iznad četvrti Musafah u tom gradu.

To je blizu vazdušne baze Al Dafra gde su stacionirane i američke snage i koja je bila pod ponovljenim iranskim napadima od početka rata. 

Ministarstvo odbvrrane Ujedinjenih Arapskih Emirata juče je saopštilo da je presrelo 50 iranskih dronova, jednu krstareću raketu i devet balističkih raketa iz Irana. 

To je ukupno 2.191 dron, 24 krstarećih raketa i 507 balističkih raketa od početka američko-izraelskih napada na Iran i njegovih uzvratnih udara na Izrael i zalivske zemlje rata, 28. februara. 

 

Emirati od jutros pod napadima Irana, povređen državljanin Gane
 
 Državljanin Gane povređen je tokom napada Irana na Emirate, koji su počeli rano jutros.

Kancelarija za odnose sa medijima Abu Dabija objavila je danas da je jedan državljanin Gane lakše povređen usled pada krhotina na objekat kompanije Ranins sistems u industrijskoj zoni Musafah, nakon dejstva protivvazdušne odbrane. 

Ministarstvo odbrane te zemlje objavilo je rano jutros upozorenje na društvenoj mreži Iks da su dejstva vojske protiv projektila i dronova u toku.

U proteklih 10 sati, ministarstvo je objavilo tri takva upozorenja. 

Prema podacima ministarstva odbrane Emirata, juče je oboreno ukupno 50 iranskih dronova, jedna krstareća raketa i devet balističkih projektila.

 
 
 
 
Ubijen šef obaveštajne službe iranske paravojne Revolucionarne garde
 
 Šef obaveštajne službe iranske paravojne Revolucionarne garde ubijen je danas u napadu čija je meta bio, saopštili su iranski državni mediji.
 
General-major Madžid Hademi je ubijen u napadu za koji je Revolucionarna garda okrivila SAD i Izrael.
 
Nije objavljeno gde je ubijen, ali nekoliko vazdušnih napada pogodilo je stambene oblasti u okolini Teherana rano jutros.
 
Hademi je preuzeo ovu funkciju od generala Mohamada Kazemija, kog je ubio Izrael tokom 12-dnevnog rata u junu.
 
Obaveštajna organizacija Revolucionarne garde ima ogromnu moć unutar Irana i odgovara direktno vrhovnom vođi. Često je povezivana sa zatvaranjem zapadnih državljana ili osoba sa vezama u inostranstvu, a takođe je optuživana za ubistava izvršena izvan granica sopstvene države i napade na protivnike iranske teokratije.
 
Iran i SAD primili su nacrt predloga koji poziva na 45-dnevni prekid vatre i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza kao mogući način da se okonča rat, saopštila su dva zvaničnika sa Bliskog istoka za AP.
 
Nacrt predloga dolazi od egipatskih, pakistanskih i turskih posrednika koji rade na zaustavljanju sukoba.
 
Njihova nada je da bi 45-dnevni period mogao omogućiti obimne razgovore između zemalja u cilju postizanja trajnog prekida vatre.
 
Iran i SAD nisu odgovorili na predlog koji je poslat kasno sinoć iranskom ministru spoljnih poslova Abasu Aragčiju i američkom izaslaniku za Bliski istok Stivu Vitkofu, rekli su zvaničnici.
 

 

Stav UAE je da u dogovoru SAD i Irana mora biti garantovan prolaz kroz Ormuski moreuz
 
Bilo kakvo rešenje u ratu između SAD-a i Irana mora garantovati prolaz kroz Ormuski prolaz, stav je vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Diplomatski savetnik predsednika UAE Anvar Gargaš upozorio je da bi dogovor kojim nije ograničen iranski nuklearni program i njegove rakete i dronovi, doveo do "opasnijeg i nestabilnijeg Bliskog istoka".

On je na brifingu istakao da taj moreuz, najkritičnija naftna arterija na svetu, ne može biti korišćen kao oružje, naglašavajući da njegova sigurnost nije regionalni pregovarački alat, već globalni ekonomski imperativ.

"Ormuski moreuz ne može biti talac bilo kojoj zemlji", rekao je Gargaš, dodajući da sloboda plovidbe tuda "mora biti sastavni deo svakog rešenja sukoba sa jasnim dogovorom o tome".

Gargaš je rekao da UAE želi da rat završi, ali je upozorio na primirje koje ne rešava koren nestabilnosti.

"Ne želimo da vidimo dalje eskalacije. Ali ne želimo primirje koje neće rešiti neka od glavnih pitanja ⁠koja će stvoriti mnogo opasnije okruženje u regionu, naročito (iranski) nuklearni program, rakete i dronove koji i dalje padaju na nas i na druge zemlje", naveo je, prenosi Rojters.

 

(Beta, 06.04.2026)

Povezane vesti »

Večernje novosti pre 2 sata
Radio sto plus pre 2 sata
BBC News pre 4 sati
Danas pre 4 sati
Biznis.rs pre 3 sata
Južne vesti pre 4 sati
Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelBliski IstokTeheranDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Nova pre 16 minuta
N1 Info pre 11 minuta
N1 Info pre 1 minut
NIN pre 2 minuta
Danas pre 7 minuta