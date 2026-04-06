Napadi na Iran: 25 mrtvih, eskalacija sukoba na Bliskom istoku

U noćašnjim udarima širom Irana poginulo je najmanje 25 osoba, dok su u izraelskom gradu Haifi dve pronađene mrtve, a dve se vode kao nestale u ruševinama dan posle iranskog napada.

Američki predsednik Donald Tramp juče je pojačao pretnju o napadima na iransku kritičnu infrastrukturu ako vlada zemlje ne otvori ponovo Ormuski moreuz do njegovog roka u utorak uveče po vašingtonskom vremenu.

U udaru na Tehnološki univerzitet Šarif u Teheranu, izazvan je prekid dotoka gasa u delu iranskog glavnog grada, prenosi jutros Bi-Bi-Si (BBC).

Bi-Bi-Sijev persijski servis javlja da izgleda da su u napadu ođtećeni delovi univerziteta uključujući njegovu zgradu tehnološkog centra i univerzitetsku džamiju. Jtrošnji snimci pokazuju gust dim kako se diže iz raznih oblasti Teherana.

Gradonačelnik kvarta koji uključuje univerzitet rekao je da je gas privremeno prekinut zbog napada.

Na drugim mestima u Teheranu u vazdušnom udaru na stambenu zgradu poginulo je 13 osoba, prenosi BBC .

Kako navodi BBC više univerziteta u Iranu pogođeno je od početka rata, uključujući Teheranski univerzitet nauke i tehnologije i Univerzitet Šahid Behešti.

Izraelske spasilačke službe javile su jutros da je nekoliko lokacija pogođeno raketama lansiranim iz Irana ka više gradova u centru Izraela. U Petah Tikvi hitne službe pomogle su ženi u teškom stanju od povrede grudnog koša od šrapnela i evakuisale je u bolnicu Beilinson.

Vatrogasci u tom gradu gase zapaljena vozila i nastavljaju potragu za mogućim zarobljenim ljudima pod ruševinama.

U Tel Avivu lakše povređen muškarac od šrapnela evakuisan je u bolnicu Išilov.

Spasilačka služba Magen David Adom prikazala je snimke stambenih zgrada oštećenih u napadu.

Izraelska vojska jutros je upozorila javnost o još jednom baražu raketa iz Irana, u četvrtom takvom upozorenju danas.

Izraelski Magen David Adom i vatrogasne i spasilačke službe javile su rano jutros da ima izveštaja da su iranske rakete pogodile nekoliko lokacija u severnom gradu Haifi.

Na jednom mestu lakše je povređeno četvoro ljudi, uključujući dvoje dece.

Raketni napadi pogodili su stambene oblasti i fabriku u tom gradu. Fabrika je pogođena šrapnelom nastalim od presretanja rakete.

Agencija AP navodi da nije jasno da li su sve pogođene lokacija izazvane šrapnelom nastalim od presretanja ili u direktnim udarima.

Snimci pogođenih mesta pokazuju požare i unišene automobile u stambenoj četvrti.

Ovi raketni napadi usledili su dan pošto je u napadu iz Irana takođe pogođena stambena četvrt Haife kada je dvoje ljudi poginulo a drugi su povređeni. Dve osobe se i dalje vode kao nestale pod ruševinama posle jučerašnjeg udara.

Nastavljeni su i iranski napadi na zalivske zemlje.

Iranski napad dronom danas oštetio je telekomunikacionu zgradu u Fudžairahu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, javila je državna novinska agencija Vam (WAM). Meta napada bila je zgrada državne telekomunikacione kompanije. Prema agenciji Vam niko nije povređen.

Prema izveštajima vlasti u glavnom gradu Ujedinjeniih Arapskih Emirata Abu Dabiju jedan državljanin Gane je zadobio povrede od šrapnela kada je presretnuta iranska raketa iznad četvrti Musafah u tom gradu.

To je blizu vazdušne baze Al Dafra gde su stacionirane i američke snage i koja je bila pod ponovljenim iranskim napadima od početka rata.

Ministarstvo odbvrrane Ujedinjenih Arapskih Emirata juče je saopštilo da je presrelo 50 iranskih dronova, jednu krstareću raketu i devet balističkih raketa iz Irana.

To je ukupno 2.191 dron, 24 krstarećih raketa i 507 balističkih raketa od početka američko-izraelskih napada na Iran i njegovih uzvratnih udara na Izrael i zalivske zemlje rata, 28. februara.