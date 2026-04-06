Ukrajina kategorički odbacuje umešanost u incident s eksplozivom kod gasovoda u Srbiji

Kijev kategorički odbacuje pokušaje da se Ukrajina lažno poveže s incidentom vezano za eksploziv pronađen u blizini gasovoda Turkstrim (Turkstream) u Srbiji.

To je "najverovatnije… ruska operacija pod lažnom zastavom, kao deo snažnog mešanja Moskve u izbore u Mađarskoj, objavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine Georhij Tihi (Heorhii Tykhyi) na mreži Iks.

We categorically reject attempts to falsely link Ukraine to the incident with explosives found near the Turkstream pipeline in Serbia. Ukraine has nothing to do with this. Most probably, a Russian false-flag operation as part of Moscow’s heavy interference in Hungarian elections.— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) April 5, 2026

Ministarstvo odbrane Srbije saopštlo je juče da je na teritoriji Kanjiže, u neposrednoj blizini gasovoda, odnosno gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku, pronađena veća količina eksplozivnih sredstava, kao i predmeti i alati neophodni za njihovu pripremu i upotrebu.