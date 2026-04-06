Ukrajina kategorički odbacuje umešanost u incident s eksplozivom kod gasovoda u Srbiji

Beta pre 1 sat

 Kijev kategorički odbacuje pokušaje da se Ukrajina lažno poveže s incidentom vezano za eksploziv pronađen u blizini gasovoda Turkstrim (Turkstream) u Srbiji.

To je "najverovatnije… ruska operacija pod lažnom zastavom, kao deo snažnog mešanja Moskve u izbore u Mađarskoj, objavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine Georhij Tihi (Heorhii Tykhyi) na mreži Iks.

Ministarstvo odbrane Srbije saopštlo je juče da je na teritoriji Kanjiže, u neposrednoj blizini gasovoda, odnosno gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku, pronađena veća količina eksplozivnih sredstava, kao i predmeti i alati neophodni za njihovu pripremu i upotrebu.

(Beta, 06.04.2026)

