Vučić sa ambasadorom Irana: Srbija za mirno rešenje i poštovanje Povelje UN

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija podržava mirno rešenje za Iran, uz poštovanje Povelje UN, teritorijalnog integriteta i nepovredivosti granica svih država.

U razgovoru sa ambasadorom Irana u Beogradu Mohamedom Sadekom Fazlijem Vučić je "naglasio da je za celo čovečanstvo od ogromnog značaja da se nađe mirno rešenje, kako bi se sprečila katastrofa neviđenih razmera", saopštila je pres služba predsednika Srbije.

Ambasador Fazli je upoznao predsednika Vučića sa aktuelnom situacijom, naglasivši da "Teheran ne želi da se rat širi, već traži diplomatske načine da se dođe do mira", dodaje se u saopštenju.

(Beta, 06.04.2026)

