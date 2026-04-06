Na stolu dve teme: Počele konsultacije predsednika Vučića sa predstavnicima PUPS-a

Konsultacije su počele u petak i obuhvataju teme vanrednih izbora i odnosa Srbije prema EU i međunarodnim pitanjima.

Vučić je pozvao na konsultacije zbog složene međunarodne situacije i poziva stranke na odgovoran dijalog. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas konsultacije sa predstavnicima stranaka, a nešto posle 11.30 časova sastao se sa predstavnicima Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda. Na konsultacije koje se održavaju u Predsedništvu Srbije došao je predsednik Partije ujedinjenih penzionera,