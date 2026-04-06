Ovi vozači čekaju i do tri sata! Najnovije stanje na graničnim prelazima: Horgoša 2 će narednih dana imati novo radno vreme
Blic pre 46 minuta
Na graničnom prelazu Horgoš II radno vreme će biti od 5.00 do 23.00 časa Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, dok teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju tri sata na izlaz, a na Šidu dva sata. Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije ( AMSS). Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih