Snažan zemljotres pogodio Grčku! Tlo se treslo dugo i jako, potres se osetio i u Albaniji: "Video sam da vrata lupaju"

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od pet kilometara i udaljenosti od 149 kilometara od grada Larise, a dogodio se u tačno 6.20 časova po lokalnom vremenu. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Prema navodima očevidaca objavljenim na veb-sajtu EMSC, potres se osetio snažno i trajao je dugo. Na 10 kilometara od epicentra zemljotresa, građani Grčke prijavili su EMSC-u snažan zemljotres sa trajanjem. Osetio se i u Albaniji gde ljudi svedoče