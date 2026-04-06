Ubio oca i sina, majku i drugog sina ranio. Osumnjičeni za masakr u selu Zavidince optužen za dva krivična dela: Evo šta su utvrdili psihijatri (foto)

Više javno tužilaštvo u Pirotu podiglo je optužnicu protiv Srđana Mitrovića zbog sumnje da je 14. novembra 2025. godine ubio Miroljuba Lepojića i njegovog sina Miroslava, a teško ranio Milovana i Stanu Lepojić.

Optužnica još nije potvrđena jer je odbrana izjavila odgovor, a pritvor Mitroviću je produžen do 24. aprila 2026. godine. Više javno tužilaštvo u Pirotu podiglo je optužnicu protiv Srđana Mitrovića (50) iz sela Zavidince kod Babušnice zbog sumnje da je 14. novembra 2025.godine, oko 16 časova, hicima iz vatrenog oružja ubio komšiju Miroljuba Lepojića (69) i njegovog sina Miroslava (41), dok je teško ranio njegovog drugog sina Milovana i suprugu Stanu, saznaje