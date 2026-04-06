(Video) Orban krenuo ka mađarsko-srpskoj granici dan nakon što je pronađen eksploziv u Kanjiži

Premijer Mađarske Viktor Orban krenuo je rano jutros ka granici sa Srbijom da proveri da li je sve u redu sa gasovodom na mađarskoj strani. "Uskršnji ponedeljak, 6 ujutru.

Umesto polivanja, idemo ka mađarsko-srpskoj granici. Juče su pokušali da dignu u vazduh gasovod na srpskom delu. Proveravamo da li je sve u redu na mađarskoj strani. Javiću se uživo sa razvojem događaja", naveo je Orban u svojoj objavi na Fejsbuku uz video-snimak. Vaskršnji ponedeljak, drugi dan praznika koji se slavi po gregorijanskom kalendaru, poznat je po običaju polivanja vodom. Mađarski premijer je u nedelju popodne sazvao hitnu sednicu Saveta za odbranu te