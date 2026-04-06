Veran Matić pisao evropskim institucijama povodom izjave ministra Borisa Bratine

Predsednik Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Veran Matić uputio je danas pismo evropskim institucijama povodom izjave ministra informisanja Borisa Bratine da studenti nisu svesni da „policija ima pravo da ih bije i da ih ubije“.

„Sloboda novinara i medija u Srbiji nikada nije bila na nižem nivou. U takvim okolnostima, dužnost ministra informisanja i telekomunikacija srpske Vlade koja se deklarativno zalaže za proevropske politike, obavlja nekadašnji pripadnik profašističkog pokreta koji je medijsku vidljivost stekao javnim i ponosnim paljenjem zastave Evropske unije“, naveo je Matić u pismu upućenom Evropskoj uniji, Savetu Evrope, Evropskom parlamentu, OEBS-u i Evropskom sudu za ljudska