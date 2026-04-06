Novi Trampov rok za otvaranje Ormuskog moreuza, ubijen još jedan visoki iranski oficir

Dok američki predsednik Donald Tramp preti Iranu i postavlja novi rok za otvaranje Ormuskog moreuza, iz Teherana upozoravaju na „razornu“ odmazdu. „Utorak, 7. april će biti Dan elektrana i Dan mosta, sve u jednom, nešto što dosad nije viđeno“ ako ključna pomorska ruta ne bude otvorena, napisao je Tramp na njegovoj platformi Istina ( Truth Social), uz psovke. Novu pretnju Tramp je objavio samo nekoliko sati posle tvrdnji da su američke snage pronašle i spasile