Putevi Srbije upozoravaju na zlonamerne SMS poruke o nenaplaćenoj putarini

Danas pre 1 sat  |  Beta
Javno preduzeće „Putevi Srbije“ upozorilo je danas vozače da ne otvaraju SMS poruke o navodnoj nenaplaćenoj putarini, prekoračenju brzine ili drugom saobraćajnom prekršaju, jer je u pitanju zloupotreba platnih kartica.

Kako je navedeno, u pitanju su zlonamerne SMS poruke koje i dalje stižu građanima radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja. „Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa vaše platne kartice, jer je u pitanju zloupotreba“, apelovali su iz „Puteva Srbije“.
