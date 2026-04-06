„Situacija ozbiljna“: Orban kod gasovoda blizu granice sa Srbijom, reagovalo Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine

Trenutno smo pod ukrajinskom gasnom blokadom, ali možemo nadoknaditi gubitak sa juga, ako se ta pupčana vrpca preseče, mađarska ekonomija će stati, poručio je premijer Viktor Orban.

Ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da su srpske vlasti juče sprečile teroristički napad. Premijer Mađarske Viktor Orban, koji jutros obilazi početak mađarskog dela gasovoda Turski tok u Kiškundorošmi u oblasti Segedina, izjavio je da je situacija izuzetno ozbiljna i da, za sada, snabdevanje Mađarske gasom nije ugroženo, ali da treba biti veoma oprezan, prenosi RTS. „Situacija je izuzetno ozbiljna. Ranije smo govorili o nafti, bili smo pod blokadom.