Srbija startovala pobedom na kvalifikacionom turniru za Svetski kup

Vaterpolo reprezentacija Srbije je pobedila Holandiju sa 15:11 (5:4, 2:2, 4:4, 4:1) u grčkom gradu Aleksandropoliju na kvalifikacionom turnir Divizije 1 za učešće na finalnom turniru Svetskog kupa, koji se igra u Sidneju od 22. do 26. jula.

Strelci za Srbiju su bili: Martinović pet, Nikola Jakšić četiri, Lukić dva, Pljevančić, Krstić, Petar Jakšić i Dimitrijević po jedan, dok su golove za Holandiju postigli Van den Berg tri, Van der Verve i Ten Bruk po dva, Ruvenhorts, Te Rile, Van der Vejden i Hofmajer po jedan. Srbija je u grupi sa Holandijom, Mađarskom i Grčkom, dok su u drugoj grupi Italija, Hrvatska, Španija i SAD. Srbiju sada očekuju mečevi sa Grcima i Mađarima. Posle utakmicama u