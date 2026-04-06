Uhapšen švercer cigareta u Raški, pronađeno 11.000 paklica
Danas pre 56 minuta | FoNet
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas će policija podneti krivičnu prijavu protvi M.
I. (26) iz Raške kod koga su pronašli 11.000 paklica cigareta, koje je prevozio bez potrebnih dozvola i odborenja. U saopštenju MUP je naveo da su policajci u mestu Beoci, u blizini magistralnog puta, pregledom putničkog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli 11.000 paklica cigareta, koje je prevozio bez pratećih dozvola i odobrenja izdatih od nadležnih organa Srbije. Cigarete su, kako se sumnja, bile namenjene daljoj prodaji, a na taj način