(Foto, video) Blokiran deo Novog Sada Novi detalji potere: Muškarac pod pretnjom pištoljem ukrao vozilo, beži u pravcu Šajkaša…

Velika policijska potera je u toku u Novom Sadu.

Kako Blic nezvanično saznaje, jedan muškarac je pištoljem pretio jednom vozaču, nakon čega mu je, navodno, ukrao automobil, a potom tim vozilom počeo da beži od policije. On se, nezvanično saznaje „Dnevnik“, trenutno kreće iz pravca grada ka Šajkašu, a policija je kod naplatne rampe kao Novom Sadu. A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs) U toku je potraga za napadačem, a kako javlja reporter "Dnevnika" na teren je stiglo i vozilo Hitne pomoći. Kako se saznaje,