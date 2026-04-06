Novosađanin dolijao prilikom bekstva: Iz kuće ukrao nakit, satove i novac

Novosađanin A. M. (35) lišen je slobode zbog sumnje da je provalio u kuću u sugrađanina i iz nje ukrao nakit, satove i novac.

Takođe, tereti se da je nakon toga, nogom udario šezdesetsedmogodišnjeg vlasnika, koji ga je zatekao u kući. Policija je osumnjičenog uhvatila prilikom pokušaja bekstva i kod njega pronašla ukradene predmete i novac. A. M., osumnjeičenom za krivično delo razbojnička krađa, je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.