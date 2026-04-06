(Video) Oboren rekord posle više od pola veka! Ljudi od Zemlje dalje nego ikad nikad pre Astronauti misije Artemis II se udaljili više od 400.000 kilometara!

VAŠINGTON: Rastojanje koje je danas prešla posada američke svemirske agencije (NASA) u misiji Artemis II koja se uputila ka Mesecu, premašilo je rekord koji je pre pola veka postavila misija Apolo 13, i udaljila se od Zemlje više nego bilo ko drugi u istoriji čovečanstva.

Posada misije Artemis II danas se udaljila od Zemlje više od 400.171 kilometra, što je bio rekord koji je Apolo 13 postavio 1970. godine, prenosi Njujork tajms. Tokom misije Artemis II, četvoro astronauta su do sada testirali sisteme za održavanje života i druge važne sisteme svoje letelice, imali su problem sa toaletom letelice, i napustili su nisku Zemljinu orbitu, kao prvi ljudi koji su to uradili od 1972. godine, iako neće sleteti na Mesec. Astronauti Rid