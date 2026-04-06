Hegset: Najveći broj udara na Iran biće danas, a sutra će biti još veći broj napada

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je danas da će najveći broj udara od prvog dana vojne operacije protiv Irana biti sproveden danas i upozorio da će sutra broj napada biti još veći.

Hesget je rekao na konferenciji za novinare u Beloj kući, nakon obraćanja američkog predsednika, da je Donald Tramp "zahtevao brzu, odlučnu akciju" u operaciji spasavanja člana posade američkog aviona oborenog u Iranu, preneo je Skaj njuz. Hegset je istakao da je Tramp dao američkim snagama ovlašćenja koja su im bila potrebna da bi operacija spasavanja bila uspešna. Tramp je rekao prethodno danas na konferenciji za novinare da bi Iran mogao da bude "uništen za