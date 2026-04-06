Pavlović: Nismo za izbore u maju ili junu, prvo vratiti poverenje građana

Predsednik poslaničke grupe "Mi - glas iz naroda" Branko Pavlović izjavio je nakon konsultacija sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da ta stranka nije za održavanje parlamentarnih izbora u maju ili junu, jer smatra da prvo treba unaprediti izborni proces i vratiti poverenje građana u izbore. "Naš stav je da bi brzi izbori u maju ili junu mesecu bili loši, jer ne bismo imali vremena da uradimo sve što je moguće na podizanju poverenja građana u izborni proces,