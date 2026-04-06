Uživo: Kriza na Bliskom istoku Tramp o spasavanju američkih pilota iz Irana: Bilo je kao traženje igle u plastu sena

Predsednik SAD Donald Tramp uputio je oštre pretnje Iranu zbog zatvaranja Ormuskog moreuza.

U objavi na društvenim mrežama koristio je uvredljiv jezik i zapretio novim napadima. Iran je uzvratio porukom da bi takvi potezi mogli zapaliti ceo region. Predsednik parlamenta Mohamad-Bager Kalibaf upozorio je na opasnost od daljih sukoba. SAD su u međuvremenu spasile drugog člana posade oborenog aviona F-15 u Iranu. Pilot je pronađen posle dvodnevne potrage i zadobio je teške povrede. Tokom operacija spasavanja poginulo je najmanje pet osoba u napadima na