KVAROVI NA VODOVODNOJ MREŽI I PREKIDI U VODOSNABDEVANJU

PRODUŽETAK RADOVA NA BULEVARU NEMANjIĆA U DELU NASELjA “KRIVE LIVADE“ Nastavlja se osposobljavanje vodovodne mreže DN 300 i DN 400 na uglu ulica Pariske komune i Nišavski kej.

Radovi se planiraju bez obustave vodosnabdevanja ali je usled složene intervencije moguć kraći prekid do 15 časova u pomenutim ulicama. POPRAVKA KVARA U NASELjU DUVANIŠTE Voda na asfaltu, potreban je iskop u ulici Jelke Radulović, kod broja 21. Zbog popravke vodovodne mreže moguć je prekid vodosnabdevanja do 15 časova u ulicama: Jelke Radulović, Jelene Glavaški i delu ulice Majakovskog. INTERVENCIJA U CENTRU GRADA Tokom dana planiraju se radovi na vodovodnoj mreži