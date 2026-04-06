Matić pisao međunarodnim institucijama: Bratinina izjava legitimiše nasilje nad studentima

Predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i član Stalne radne grupe za bezbednost novinara Veran Matić uputio je pismo Evropskoj komisiji, Savetu Evrope, Evropskom parlamentu, OEBS-u i Evropskom sudu za ljudska prava povodom izjave ministra informisanja i telekomunikacija Boris Bratina da studenti „nisu svesni da policija ima pravo da ih bije i da ih ubije“.

Matić u pismu upozorava da takva izjava predstavlja „praktično legitimisanje nasilja“ nad studentima koji su, kako navodi, učestvovali na mirnim protestima, ali su bili izloženi „brutalnom postupanju parapolicijskih i provladinih grupa, kao i pripadnika policije“. On ističe da se pretnje ne odnose samo na studente, već i na građane, novinare i medijske radnike, koji se, kako navodi, sve češće nalaze na meti napada, pritisaka i kampanja diskreditacije. –Sloboda