BLOG UŽIVO: Iran poziva na „definitivan“ kraj rata dok formalno odbacuje američki predlog za prekid vatre

Iz Irana upozoravaju da bi “suludi potezi” predsednika SAD Donalda Trampa, uključujući pretnje napadom na iransku infrastrukturu, mogli da dovedu do šire eskalacije sukoba, pa čak i posledica na teritoriji SAD. Dok Tramp ističe mogućnost dogovora sa Iranom u narednim danima, iranske snage su već osujetile američku misiju spasavanja oborenog pilota, uništivši nekoliko letelica, a pregovori preko posrednika pokušavaju da spreče masovne napade na civilne objekte u regionu.

Izraelska vlada nastavlja da potkopava sve napore da se okonča rat na Bliskom istoku, izjavio je danas turski predsednik Redžep Tajip Erdogan posle sastanka svog kabineta. Erdogan je obećao da će "nastaviti iskrene napore sve dok postoji i najmanja šansa da utihne oružje i stvori prostor za pregovore". Turska, zajedno sa Egiptom i Pakistanom, pokušava da promoviše prekid vatre u Iranu. "Kako se rat odugovlači, upozorili smo da vatra rizikuje da se proširi na druge