Iran poziva na „definitivan“ kraj rata dok formalno odbacuje američki predlog za prekid vatre

Iz Irana upozoravaju da bi “suludi potezi” predsednika SAD Donalda Trampa, uključujući pretnje napadom na iransku infrastrukturu, mogli da dovedu do šire eskalacije sukoba, pa čak i posledica na teritoriji SAD. Dok Tramp ističe mogućnost dogovora sa Iranom u narednim danima, iranske snage su već osujetile američku misiju spasavanja oborenog pilota, uništivši nekoliko letelica, a pregovori preko posrednika pokušavaju da spreče masovne napade na civilne objekte u regionu.

Četiri pripadnika Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) uhapšena su pre nekoliko nedelja zbog sumnje da su špijunirali za Iran, javlja Ynet. Policija je saopštila da je bilo hapšenja zbog sumnje za špijunažu za Iran i da je istraga u toku, ali da je većina detalja tog slučaja pod zabranom objavljivanja u medijima, prenosi danas Tajms of Izrael. Za četvoricu uhapšenih navodi se da su bili regruti, a nije poznato da li su četvorica uhapšenih bili povezani. Jedan visoki