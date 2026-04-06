Mađarski ministar nacionalne odbrane: Šest jedinica Mađarskih odbrambenih snaga čuva mađarski deo Turskog toka

Mađarski ministar nacionalne odbrane Krištof Salaj-Bobrovnički izjavio je da su mađarske odbrambene snage pojačale zaštitu mađarskog dela gasovoda Turski tok, sa šest jedinica kopnenih snaga, kao i vazdušnim patrolama.

Salaj-Bobrovnički je naveo i da se NATO kontinuirano obaveštava o situaciji putem odgovarajućih kanala, kao i da će Srbija nastaviti istragu, prenosi danas mađarski Indeks. "Energetska bezbednost Mađara nije igra! Mađarske odbrambene snage su spremne da u potpunosti sprovedu svoje zadatke kako je navedeno u Osnovnom zakonu", rekao je Krištof Salaj-Bobrovnički u videu, na njegovoj stranici na društvenim mrežama. Ministar odbrane je dodao da je "jačanje bezbednosti