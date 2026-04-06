Oštre reakcije na sporne izjave ministara Bratine i Glišića: Optužbe za podsticanje (normalizaciju) nasilja i produbljivanje krize u društvu (VIDEO)

Nedelju za nama obeležili su odjeci lokalnih izbora, istraga smrti studentkinje, ulazak UKP-a u Rektorat i sukobi policije i građana na ulicama Beograda, ali i dve sporne izjave ministara koje su dodatno uzburkale javnost. Dok društvo još traži odgovore, poruke iz vrha vlasti ne smiruju tenzije, već naprotiv dodatno ih produbljuju.

“Ne upisujte decu na blokaderske fakultete, jer će vam vratiti, kao što su vratili ovu devojku iz Šapca u kovčegu”, rekao je u gostovanju na TV Pink ministar za javna ulaganja Darko Glišić. “Znate, oni nisu svesni, da tamo ona policija ima pravo da ih bije i ubije. To im niko nije objašnjavao”, kazao je na Tanjugu ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina. Ministar Boris Bratina danas kaže da je njegova izjava izvučena iz šireg konteksta navodeći da