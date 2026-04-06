"Iran bi mogao da bude uništen za jednu noć!" Traga se za osobom koja je odala informacije novinaru! Oglasio se i Modžtaba: Sve to je sramota! (video, foto)

Od najnovijeg Hronološki Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozvao je američkog predsednika Donalda Trampa da u ovoj fazi ne ide ka primirju sa Iranom, navodeći zabrinutost zbog mogućih rizika, prema izveštaju koji je danas objavio Aksios.

Tokom telefonskog razgovora u nedelju, Netanjahu je izrazio rezerve prema mogućem primirju sa Iranom, upozorivši da bi ono moglo nositi strateške rizike, rekao je izraelski zvaničnik za Aksios. Međutim, Tramp je rekao Netanjahuu da bi primirje sa Iranom moglo biti postignuto ako Teheran pristane na zahteve SAD. Ponovio je da zahtevi Vašingtona uključuju da Iran preda sav svoj obogaćeni uranijum i obaveže se da neće nastaviti obogaćivanje uranijuma, rekao je