Iran odbacio Trampov predlog i zatražio trajnu obustavu neprijateljstava "Kraj rata samo uz uslov garancije da nećemo biti opet napadnuti!"

Vlasti Irana su odbacile najnoviji predlog za prekid vatre u ratu sa SAD i Izraelom i zatražile trajnu obustavu neprijateljstava, prenela je iranska država agencija IRNA.

Prema njenim navodima, Teheran je svoj odgovor uputio Vašingtonu preko Pakistana, ključnog posrednika između zaraćenih strana. "Isključivo prihvatamo kraj rata ako postoje gerancije da nećemo ponovo biti napadnuti", rekao je danas AP-u Modžtaba Ferdusi Pur, šef iranske diplomatske misije u Kairu. Ministar odbrane Izraela Izrael Kac saopštio je danas da je njegova zemlja napala petrohemisko postrojenje Južni Pars u Asalijehu u Iranu. Prethodno je Teheran saopštio da