Potpuno nedostupni bilo kome na Zemlji Čovek otišao najdalje od Zemlje ikada: Posada Artemisa na istorijskom letu: 40 minuta koji će promeniti sve (video)

Posada misije Artemis II oborila je rekord za najudaljenije putovanje ljudi od Zemlje, koji je još 1970. godine postavila misija Apolo 13.

Kasnije će dostići maksimalnu udaljenost od Zemlje - približno 252.757 milja (oko 406.700 kilometara), što je 4.102 milje (oko 6.600 kilometara) više od rekorda koji je držala posada Apolo 13, postignutog pre 56 godina. Četvoro astronauta se ranije danas probudilo uz posebnu poruku koju je snimio Džim Lovel, učesnik misija Apolo 8 i Apolo 13, neposredno pre smrti prošle godine. "Dobrodošli u moj stari kraj… Ponosan sam što vam predajem tu baklju dok obilazite