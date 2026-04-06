Na današnji dan, 6. april: Umro srpski novinar Dimitrije Davidović, SAD ušle u Prvi svetski rat...

Na današnji dan, dogodilo se: 885. Umro je Metodije Solunski, koji je zajedno sa svojim mlađim bratom Ćirilom bio prvi slovenski prosvetitelj i tvorac prvog slovenskog pisma glagoljice. 1199. Umro je engleski kralj Ričard I Plantagenet (Richard), vitez "lavljeg srca", jedan od vodja u Trećem krstaškom ratu i junak srednjovekovnih legendi. 1490. Umro je mađarski kralj Matija I Korvin (Corvin), reformator madjarske države. Tokom vladavine od 1458. uspešno je ratovao