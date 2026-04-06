Ruski zvaničnik u oblasti Lugansk: Pod zemljom zarobljen 41 rudar posle ukrajinskog udara

Ukrajinske oružane snage pogodile su rudnik uglja Belorečenska u delu ukrajinske istočne oblasti Lugansk pod ruskom kontrolom kada je oštećena elektro podstanica i zarobljen 41 rudar pod zemljom, rekao je danas zvaničnik koga je postavila Rusija. "Sve relevantne službe preduzimaju korake da spasu rudare i povrate struju za rudnik", rekao je Leonid Pasečnik, šef te oblasti, prenela je agencija Tass. On je rekao da je uspostavljen kontakt sa rudarima i da imaju