Trampov ultimatum odbijen, Iran preti odmazdom

Sjedinjene Američke Države, Iran i grupa regionalnih posrednika razgovarali su o uslovima za potencijalno primirje od 45 dana, koje bi moglo da dovede do trajnog okončanja rata, navodi se u izveštaju portala Axios.

Prema saznanjIma svetskih medija, Iran neće ponovo otvoriti Ormuski moreuz u zamenu za "privremeno primirje", a SAD nisu spremne za trajno primirje. Svetski mediji prenose saznanja o navodnom predlogu Sjedinjenih Država za primirje i otvaranje Ormuskog moreuza. Američki predsednik svoj ultimatum pomera za 24 sata, a Teheran poručuje pregovori o prekidu vatre "nespojivi su sa ultimatumima i pretnjama". "Garancija je da neprijatelj zbog svojih postupaka bude doveden