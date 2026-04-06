Visoki savet tužilaštva dobio pet izbornih članova, nije izabrao predsednika

Na funkciju izbornih članova Visokog saveta tužilaštva (VST) iz redova javnih tužilaca danas je stupilo pet članova, a u nastavku sednice nije izabran novi predsednika VST jer nijedan od dvoje predloženih kandidata nije dobio dovoljan broj glasova.

Za predsednika VST na sednici su bili predloženi Nikola Usković i Jasmina Stanković, a pošto nisu dobili dovoljan broj glasova, predsedavajući VST do izbora predsednika biće Miroslav Đorđević. Đorđević je najavio intenziviranje rada VST, te dodao da će mu prioritet biti izbor predsednika VST. "Neću dozvoliti da VST do izbora predsednika bude u stanju hibernacije", rekao je on. Na početku sednice je konstatovano da su na funkciju izbornih članova VST stupili Jasmina