Vremenska prognoza Srbije: Topao ponedeljak, zahlađenje od utorka i najave mrazeva

Danas pretežno sunčano i toplo, uz lokalni prizemni mraz u nekim krajevima. Od utorka postepeni pad temperatura i mogućnost padavina krajem nedelje.

Danas se u Srbiji očekuje toplo i pretežno sunčano vreme sa lokalnom pojavom slabog prizemnog mraza na jugozapadu, jugu i jugoistoku. Na severu će biti malo do umereno oblačno, a vetar slab do umeren, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Jutarnje temperature kretaće se od 2 do 10 stepeni, a dnevne do 25 stepeni. Beta RTS N1 Info

Od utorka se očekuje postepeni pad temperatura i zahlađenje usled priliva hladnog vazduha sa severozapada Evrope. U periodu od 9. do 11. aprila prognozirani su jutarnji prizemni mrazevi, a u nižim predelima i kiša ili susnežica, dok se u planinskim krajevima očekuje sneg. Blic Telegraf Jugmedia

Meteorolog amater Marko Čubrilo upozorava na neizvesnost u prognozi za Uskrs zbog mogućeg formiranja ciklona, što može uticati na vremenske prilike. Danas je najtopliji dan u sedmici, a već sutra stiže hladan front sa prolaznim naoblačenjem i slabim padavinama, uglavnom na planinama. Nova Mondo