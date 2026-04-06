Zaplena droge u Baču: Pronađeno 629 semenki kanabisa, uhapšena dvojica

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Baču uhapsili su V. S. (50) i A. S. (53) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom kuće osumnjičenih, policija je pronašla 629 semenki kanabisa i 759 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci, navodi se u saopštenju MUP. Određeno im je zadržavanje do 48 sati i oni su privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.