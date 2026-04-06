Vučić nastavio konsultacije sa strankama: Sastanak sa PUPS i Mi-glas iz naroda

Predstavnici Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS), predvođeni predsednikom stranke Milanom Krkobabićem, sastali su se danas u Predsedništvu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Kako je ranije najavljeno iz Predsedništva, Vučić danas nastavlja konsultacije sa političkim strankama oko potencijalnog raspisivanja vanrednih izbora, kao i oko spoljnopolitičkog kursa države. Posle delegacije PUPS, na konsultacije u Predsedništvu Srbije stigli su predstavnici Mi-glas iz naroda koje predvode poslanici Branko Pavlović i Mitar Kovač. Aleksandar Vučić je konsultacije započeo u petak, kada su u Predsedništvu bili predstavnici Pokreta socijalista,