Advokat Kovačević i dvoje članova Zborova Novog Sada pušteni: Dvoje aktivista zadržano 48 sati

Advokat Srđan Kovačević, aktivistkinja Zborova Novog Sada Hana Ljiljak i aktivista Jaroslav Vislavski pušteni su nakon policijskog privođenja bez prijave, dok je dvoje aktivista kojima su pretresali stanove zadržano 48 sati, saznaje Autonomija.

Zborovi Novog Sada saopštili su danas da policija vrši pretrese u stanovima više njihovih članova, a nekoliko ih je i privedeno, prenela je Autonomija. Priveden je i advokat Srđan Kovačević, nakon što je upravo u ulozi advokata prisistvovao pretresu stana jednog od pripadnika Zborova Novi Sad. "Završili su pretres kod jednog našeg saborca, potpisali smo zapisnik i onda su nas na ulici zaustavili i tražili da im vratim