Evropske demokrate: Incident sa eksplozivom u pogodnom trenutku za Orbanovu Mađarsku

Evropska demokratska partija (EDP) ocenila je večeras da je da vest o pronalasku eksplozivnih sredstava u blizini gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku, došla u pogodnom trenutku za Orbanovu Mađarsku.

"Danima je Budimpešta brujala od upozorenja o mogućoj lažnoj akciji u ruskom stilu, usmerenoj na ponovno rasplamsavanje ratne histerije pred izbore", navela je stranka na platformi Iks. Stranka je dodala da je "onda, tačno na znak, eksploziv 'otkriven' u blizini rute Turskog toka u Srbiji, a (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić požurio da upozori svog saveznika (mađarskog premijera Viktora) Orbana". "Vreme teško da bi moglo biti pogodnije: Mađarska glasa za