Skandalozna izjava ministra Bratine: Poručivao da policija može da bije i ubija studente, a sad se vadi da su mu reči "izvučene iz konteksta"

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina izjavio je da osuđuje svako nasilje i da podržava pravo mladih da svoje stavove izražavaju mirno i demokratski, objašnjavajući da nikada nije rekao, niti bi podržao da mladi budu izloženi nasilju.

Bratina je u objavi na Instagramu naglasio da oseća ličnu i profesionalnu obavezu da se obrati javnosti i da jasno pojašnjenje svoje izjave na televiziji Tanjug. "Želim da naglasim da su moje reči izvučene iz šireg konteksta i interpretirane na način koji ne odražava suštinu onoga što sam želeo da saopštim. Nikada nisam rekao, niti bih ikada podržao, da bilo ko, a posebno studenti, treba da budu izloženi nasilju", poručio je Bratina. On navodi da se njegova izjava