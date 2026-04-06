U Srbiji danas toplo i pretežno sunčano, jutarnji mraz u pojedinim krajevima

U jutarnjim časovima u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima očekuje se lokalna pojava slabog prizemnog mraza. Tokom dana biće toplo, u većem delu zemlje pretežno sunčano, dok će na severu biti malo do umereno oblačno, saopštio je RHMZ.

U popodnevnim i večernjim satima očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar će biti slab do umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 2 do 10 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 21 do 25. U narednim danima očekuje se promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, uz postepeni pad temperature. Retka pojava kratkotrajne slabe kiše moguća je uglavnom u