Bač: pronađena veća količina psihoaktivnih supstanci u kući, uhapšeni vlasnici

Zaplena droge u kući u blizini Bača

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Baču uhapsili su V. S. (50) i A. S. (53) iz okoline ovog mesta, jer su u njihovoj kući pronašli veće količine semenki kanabisa i tablete sa liste psihoaktivnih supstanci. Oni su osumnjičeni za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Novom Sadu. Pretresom kuće osumnjičenih policija je pronašla 629 semenki kanabisa i 759 tableta sa liste psihoaktivnih