Navršava se 85 godina od nemačkog bombardovanja Beograda

Agresija je usledila u ranim jutranjim satima 6. aprila

Kraljevina Jugoslavija u Drugi svetski rat uvučena je agresijom nacističke Nemačke 6. aprila 1941. pre 85 godina. Posle prevrata u Beogradu 27. marta, Hitler je u besu naredio uništenje Jugoslavije. Agresija je usledila u ranim jutranjim satima 6. aprila, a zajedno sa Nemačkom u napadu su učestvovale i Italija, Mađarska i Bugarska. Brutalno razaranje Beograda, koji je inače bio proglašen za otvoreni, nebranjeni grad, 6. aprila 1941. započelo je u 6.30. Koliko se