​Pobede košarkaša Oklahome, LA Klipersa, Hjustona i Dalasa

Košarkaši Oklahome pobedili su danas na svom terenu u Oklahoma Sitiju ekipu Jute rezultatom 146:111 u utakmici NBA lige. Najefikasniji u redovima aktuelnog šampiona NBA lige bio je Čet Holmgren sa 21 poenom, dok je Šej Gildžes-Aleksander dodao 20. Srpski košarkaš Nikola Topić proveo je nešto više od osam minuta na terenu u ekipi Oklahome, a za to vreme zabeležio je dva poena, dva skoka i četiri asistencije uz jednu izgubljenu loptu. Kod gostiju, najbolji je bio