Tramp: Iran možemo uništiti sutra uveče, pronaći ćemo onoga ko je medijima dao informacije o pilotu

Administracija intenzivno traga za osobom koja je odala poverljive informacije o spasilačkoj operaciji

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi Iran mogao da bude „uništen za jednu noć“, navodeći da bi se to moglo dogoditi već sutra uveče, dok je istovremeno istakao uspeh složene operacije spasavanja dvojice američkih vojnika na teritoriji te zemlje. „Cela zemlja može da bude uništena za jednu noć, a ta noć bi mogla da bude već sutra uveče“, rekao je Tramp, preneo je NBC njuz. On je naveo da se SAD trenutno nalaze u situaciji u