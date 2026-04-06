U Beogradu protekle noći četiri udesa, sedmoro lakše povređeno

Tokom noći 122 intervencije

U toku protekle noći u Beogradu su se dogodile četiri saobraćajne nezgode, u kojima je lakše povređeno sedmoro ljudi. Prema rečima dežurnog lekara Hitne pomoći, svi povređeni su odvezeni u Urgentni centar na dijagnostiku. Noć je protekla relativno mirno, sa ukupno 122 intervencije, od čega 16 na javnim mestima. Kako je Tanjugu rečeno u službi Hitne pomoći, bilo je nekoliko intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju, koje su prebačene na detoksikaciju na