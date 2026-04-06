Zelenski u Damasku: Razgovarali smo o bezbednosti, ekonomiji i Iranu

Ukrajina je među prvima podržala "novu Siriju" nakon pada Bašara el Asada

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da su tokom njegove posete Damasku održani trilateralni razgovori delegacija Ukrajine, Sirije i Turske, na kojima su razmatrana bezbednosna, ekonomska i regionalna pitanja, uključujući situaciju oko Irana i posledice rata. Zelenski je, prenosi Ukrinform, naveo da je reč o izgradnji novih odnosa i proširenju saradnje u cilju jačanja bezbednosti. "Gradimo nove odnose, nove mogućnosti i širimo saradnju radi