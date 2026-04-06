Aksios tvrdi: Iran, SAD i posrednici razgovaraju o 45-dnevnom primirju

Iranski posrednici ulažu poslednje napore za uspostavljanje 45-dnevnog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama i pregovaraju o uslovima za potencijalni prekid neprijateljstava koji bi mogao da dovede do trajnog okončanja rata, tvrde četiri neimenovana američka i izraelska izvora upućena u situaciju.

Pozivajući se na ove anonimne izvore, američki portal Aksios prenosi danas da su šanse za postizanje delimičnog dogovora u narednih 48 sati veoma male. Ovi poslednji pokušaji jedina su šansa da se spreči dramatična eskalacija rata koja bi uključivala masovne napade na iransku civilnu infrastrukturu i odmazdu protiv energetskih i vodovodnih objekata u državama Persijskog zaliva, ukazuje Aksios. Desetodnevni rok koji je američki predsednik Donald Tramp dao Iranu