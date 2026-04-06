Tramp nikad besniji: Iran ga odbio, a evo kako je reagovao!

Predsednik SAD Donald Tramp zaoštrio je svoje pretnje Iranu, rekavši da postoje čak i "gore opcije" od bombardovanja elektrana i mostova ako Teheran ne otvori Ormuski moreuz, prenosi Si-En-En.

"Neće imati mostove, neće imati elektrane, neće imati ništa. Neću ići dalje jer postoje druge stvari koje su gore od toga“, rekao je Tramp novinarima tokom tradicionalnog kotrljanja uskršnjih jaja u Beloj kući. Tramp je juče postavio rok Teheranu do utorka u 20 časova po istočnoameričkom vremenu. Na pitanje zašto je koristio psovke u objavi na mreži Trut Soušal u kojoj je zapretio Iranu, američki predsednik je odgovorio da je to uradio da bi "istakao suštinu".