Selaković: U bombardovanju Narodne biblioteke izgorelo 500.000 knjiga, plan je da obnovimo zgradu

Selaković je za televiziju Prva, kod ostataka biblioteke na Kosančićevom vencu, ponovio da je plan Ministarstva na čijem je čelu da obnovi tu „kuću srpske kulture“, odnosno najstariju srpsku ustanovu kulture, formiranu 1832. godine.

Prema njegovim rečima, 6. aprila 1941. u bombardovanju Beograda, po nalogu Adolfa Hitlera, bez prethodne objave rata tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, jedan od prvih ciljeva bila je Narodna biblioteka na Kosančićevom vencu, koja je gađana zapaljivim bombama i gorela sve do 9. aprila. „Na žalost, taj požar nije imao ko da gasi, zato što je nastalo apsolutno rasulo tada u Beogradu i čitavoj zemlji“, kazao je Selaković. Dodao je da je izgorelo oko pola miliona kniga i